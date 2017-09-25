В Литве предложили отправлять бабушек и дедушек в оплачиваемый отпуск по уходу за внуками

В случае если старшие члены семьи получат право на отпуск по уходу за внуками, молодые родители смогут скорее вернуться к работе, считает Навицкене. Кроме того, лучше доверять детей родным, чем наёмной няне. Это только укрепляет семейные связи, утверждает консерватор.

Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Альгирдас Сисас пошутил, что это несправедливо по отношению к пожилым людям, ведь они уже вырастили собственных детей, а теперь ещё и внуков им предлагают воспитывать. Он предложил поддержать идею о сокращении отпуска по уходу за ребёнком, скопировав скандинавский подход: мать и отец смогут сидеть с малышом по четыре месяца. "Тогда мы будем европейцами, поэтому я точно не могу одобрить предложение Навицкене", — цитирует Delfi.lt депутата.