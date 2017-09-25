В Литве предложили отправлять бабушек и дедушек в оплачиваемый отпуск по уходу за внуками
На предстоящей неделе парламент Литвы рассмотрит предложение о предоставлении работающим бабушкам и дедушкам оплачиваемого отпуска по уходу за внуками. С такой инициативой выступила консерватор Моника Навицкене, сообщает Delfi.
Соответствующие поправки к законодательным актам уже одобрены депутатами в первом чтении.
В случае если старшие члены семьи получат право на отпуск по уходу за внуками, молодые родители смогут скорее вернуться к работе, считает Навицкене. Кроме того, лучше доверять детей родным, чем наёмной няне. Это только укрепляет семейные связи, утверждает консерватор.
Председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Альгирдас Сисас пошутил, что это несправедливо по отношению к пожилым людям, ведь они уже вырастили собственных детей, а теперь ещё и внуков им предлагают воспитывать. Он предложил поддержать идею о сокращении отпуска по уходу за ребёнком, скопировав скандинавский подход: мать и отец смогут сидеть с малышом по четыре месяца. "Тогда мы будем европейцами, поэтому я точно не могу одобрить предложение Навицкене", — цитирует Delfi.lt депутата.
Сегодня пособие по уходу за ребёнком в Литве составляет 100% бывшей зарплаты для тех, кто берёт отпуск на 12 месяцев. Те, кто намерен сидеть с ребёнком два года, получают 70% от зарплаты в первый и 40% во второй год отпуска.