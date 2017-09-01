Первого сентября в Литве на один день запретили продажу алкоголя

В пятницу, 1 сентября, по всей Литве на один день запретили продажу алкоголя. Запрет распространяется на все магазины и связан с началом учебного года. Об этом сообщает Delfi

По словам исполнительного директора Литовской ассоциации торговых компаний Лауринаса Вилимаса, в магазинах в этот день установлены предупредительные знаки и кассы заблокированы для того, чтобы случайно или намеренно спиртное не было продано.

Согласно Закону о контроле над алкоголем, в Литве каждый год запрещено торговать горячительными напитками 1 сентября, это не касается предприятий общепита, поездов международного сообщения, судов, самолётов на международных рейсах, мини-баров в гостиничных номерах, магазинов tax-free.