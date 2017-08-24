Россия оплатит реконструкцию военного кладбища советских солдат в Польше

Посольство России финансирует в Остроленке реконструкцию военного кладбища советских солдат. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде

Российское Посольство в Варшаве попросило согласия на ремонт кладбища. Там заменят бетонные плиты на главной аллее, отремонтируют пушки, проведут реконструкцию могил.

При входе на кладбище установят гранитные скрижали с надписью на польском и русском языках. Работы продлятся до середины ноября.