Россия оплатит реконструкцию военного кладбища советских солдат в Польше
Российское Посольство в Варшаве попросило согласия на ремонт кладбища. Там заменят бетонные плиты на главной аллее, отремонтируют пушки, проведут реконструкцию могил.
При входе на кладбище установят гранитные скрижали с надписью на польском и русском языках. Работы продлятся до середины ноября.
Кладбище находится в посёлке Войчеховице. В 2015 году там снесли Памятник Бойцам Красной Армии, находившийся в аварийном состоянии. После восстановления его вернули на место.