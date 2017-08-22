В Гданьске открыли аренду электроскутеров за 69 злотых в сутки

В Гданьске открылась первая сеть выдачи в аренду электрических скутеров. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде



Прокат скутера на минуты можно будет оформить через Прокат скутера на минуты можно будет оформить через специальное приложение . До конца ноября в прокате будут доступны 15 скутеров, в следующем году их количество может вырасти в несколько раз.



Чтобы взять напрокат скутер, с помощью приложения нужно будет найти ближайшую точку выдачи, а по окончании поездки можно оставить транспортное средство в любом месте в пределах зоны доступности.



За минуту езды на мопедах пользователь должен будет заплатить 69 грошей, максимальная плата за весь день — 69 злотых. После примерно ста минут езды начисление платы прекращается и дальнейшая езда осуществляется уже бесплатно независимо от количества взятых напрокат мопедов в данный день. Если скутер арендуется на длительный срок, то стоимость владения за минуту сокращается до девяти грошей.



Мопеды обслуживает специальная бригада, которая ежедневно заряжает их и проводит техническое обслуживание. Каждый скутер оснащён двумя шлемами и одноразовыми шапочками. Права для вождения этого транспортного средства на территории Польши не требуются.