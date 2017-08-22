+19 °C
днем
+11 °C
ночью
22 августа 2017 г. 15:46
62 552 пользователей
за 24 часа на сайте
59.08 -0.07
Курс ММВБ на 22 августа 2017, 15:00
69.46 -0.44
Курс ММВБ на 22 августа 2017, 15:00
16.26 -0.01
Курс ЦБ на 23 августа 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Соседи

В Гданьске открыли аренду электроскутеров за 69 злотых в сутки

Автор: Константин Сериков
12:27
  732
В Гданьске открылась первая сеть выдачи в аренду электрических скутеров. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде.

Прокат скутера на минуты можно будет оформить через специальное приложение. До конца ноября в прокате будут доступны 15 скутеров, в следующем году их количество может вырасти в несколько раз.

Чтобы взять напрокат скутер, с помощью приложения нужно будет найти ближайшую точку выдачи, а по окончании поездки можно оставить транспортное средство в любом месте в пределах зоны доступности.

За минуту езды на мопедах пользователь должен будет заплатить 69 грошей, максимальная плата за весь день — 69 злотых. После примерно ста минут езды начисление платы прекращается и дальнейшая езда осуществляется уже бесплатно независимо от количества взятых напрокат мопедов в данный день. Если скутер арендуется на длительный срок, то стоимость владения за минуту сокращается до девяти грошей.

Мопеды обслуживает специальная бригада, которая ежедневно заряжает их и проводит техническое обслуживание. Каждый скутер оснащён двумя шлемами и одноразовыми шапочками. Права для вождения этого транспортного средства на территории Польши не требуются.

Ранее в Гдыне появились гибридные троллейбусы, способные проехать без подключения к сети до ста километров.

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops

Главные темы дня

"Лебединое озеро": как в Калининграде встретили августовский путч 1991 года
21 августа 201715:01
  7708
"Лебединое озеро": как в Калининграде встретили августовский путч 1991 года
В Калининграде открылось кафе быстрого питания, где подают традиционные блюда немецкой кухни
Фото горячей новости
15:00
  5321
Полицейские задержали грабителя на ул. Черняховского, услышав крик потерпевшей (видео)
Фото горячей новости
13:04
  2061
Власти планируют открыть прямые перелёты из Калининграда в Китай
Фото горячей новости
12:53
  1285
Режиссёра Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении 68 млн рублей
Фото горячей новости
10:50
  3387

Лента новостей

Картинка
С начала года в Калининградской области возбудили три уголовных дела по факту незаконных рубок
15:27
  136
Картинка
В Калининграде потратят 413 тысяч на социальную рекламу против ВИЧ
15:09
  179
Картинка
На ул. Осенней на детской площадке в металлической конструкции застрял ребёнок
14:54
  1074
Картинка
Треть российских воспитателей детсадов получают менее 10 тысяч рублей
14:35
  453

Авторские колонки

Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
Какие новости привез Путин
  1416
Фото автора
Павел Голубев
Кандидат экономических наук, сотрудник финансовой компании
Дар для трейдеров, проклятие для банков
  3374
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo