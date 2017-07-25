В Литве скупают сушёные мухоморы по 150 евро за кг
В литовских газетах и на сайтах объявлений появились сообщения о скупке сушёных мухоморов. Об этом пишет Delfi.lt
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Автор объявлений объясняет, что грибы нужны ему по причине их целебных свойств. За килограмм товара он готов отдать 150 евро, так как считает сбор и сушку серьёзной работой. По словам мужчины, он продаёт купленные мухоморы за границу. «Самые большие рынки — австрийский, немецкий и американский. Скажем, в Австрии есть люди или семьи, целые семейные предприятия, где трудно отличить, является ли оно юридическим лицом или просто это группа людей, занятых в нетрадиционной медицине, которые и скупают сырьё", — рассказал мужчина.
Президент Ассоциации грибоводов и переработчиков Гинтаутас Милюс напомнил, что мухомор — очень ядовитый гриб, и удивился, что кто-то может заниматься скупкой. «Я слышал о его целебных качествах, но я не могу сказать конкретно. Наверное, каждый яд разумно можно использовать, чтобы извлечь что-то полезное, но я считаю, что это очень сложная вещь. Даже прикосновение к мухомору может иметь серьёзные последствия, нужно долго мыть руки», — заявил специалист.
По словам фармацевта Виргиниюса Скиркявичюса, мухоморы могут вызывать галлюцинации при употреблении их в пищу. "Таким образом, всё это странно", — выразил мнение эксперт.
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