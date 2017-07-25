В Литве скупают сушёные мухоморы по 150 евро за кг

В литовских газетах и на сайтах объявлений появились сообщения о скупке сушёных мухоморов. Об этом пишет Delfi.lt



Автор объявлений объясняет, что грибы нужны ему по причине их целебных свойств. За килограмм товара он готов отдать 150 евро, так как считает сбор и сушку серьёзной работой. По словам мужчины, он продаёт купленные мухоморы за границу. «Самые большие рынки — австрийский, немецкий и американский. Скажем, в Австрии есть люди или семьи, целые семейные предприятия, где трудно отличить, является ли оно юридическим лицом или просто это группа людей, занятых в нетрадиционной медицине, которые и скупают сырьё", — рассказал мужчина.



Президент Ассоциации грибоводов и переработчиков Гинтаутас Милюс напомнил, что мухомор — очень ядовитый гриб, и удивился, что кто-то может заниматься скупкой. «Я слышал о его целебных качествах, но я не могу сказать конкретно. Наверное, каждый яд разумно можно использовать, чтобы извлечь что-то полезное, но я считаю, что это очень сложная вещь. Даже прикосновение к мухомору может иметь серьёзные последствия, нужно долго мыть руки», — заявил специалист.



По словам фармацевта Виргиниюса Скиркявичюса, мухоморы могут вызывать галлюцинации при употреблении их в пищу. "Таким образом, всё это странно", — выразил мнение эксперт.