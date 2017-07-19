Литовский морской музей в Клайпеде строит новые аквариумы и бассейны для животных

Литовский морской музей в Клайпеде переживает изменения: обновляются бассейны и аквариумы, появляются новые выставки. Об этом сообщает литовский новостной портал RU.DELFI

Реконструкция музея на самом севере Куршской косы продолжается, но организаторы уже открыли новую выставку. Она посвящена истории литовского судоходства.

"Посетители смогут больше узнать о морских катастрофах, поведении людей в море, какие сюрпризы нам может преподнести море", — рассказала об экспозиции директор музея Ольга Жалене.

Реконструкция улучшила условия содержания в музее дельфинов, пингвинов и прочих животных. В планах музея — обновление аквариумов.

"После реконструкции условия жизни животных значительно улучшились, в большинстве бассейнов работает система поддержания жизни, которая обеспечивает подачу чистой воды и облегчает очистку бассейна", — поясняет пресс-секретарь клайпедского музея.