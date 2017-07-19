Литовский морской музей в Клайпеде строит новые аквариумы и бассейны для животных
Литовский морской музей в Клайпеде переживает изменения: обновляются бассейны и аквариумы, появляются новые выставки. Об этом сообщает литовский новостной портал RU.DELFI
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Реконструкция музея на самом севере Куршской косы продолжается, но организаторы уже открыли новую выставку. Она посвящена истории литовского судоходства.
"Посетители смогут больше узнать о морских катастрофах, поведении людей в море, какие сюрпризы нам может преподнести море", — рассказала об экспозиции директор музея Ольга Жалене.
Реконструкция улучшила условия содержания в музее дельфинов, пингвинов и прочих животных. В планах музея — обновление аквариумов.
"После реконструкции условия жизни животных значительно улучшились, в большинстве бассейнов работает система поддержания жизни, которая обеспечивает подачу чистой воды и облегчает очистку бассейна", — поясняет пресс-секретарь клайпедского музея.
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