Калининградские пограничники за полгода аннулировали поддельные визы у 230 иностранцев (фото)
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
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За первое полугодие 2017 года калининградские пограничники аннулировали визы у 230 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
Нарушители пытались пересечь границу по подложным документам. Сотрудники ведомства отказали им во въезде на территорию страны, а поддельные визы аннулировали.
"Большинство иностранных граждан оформляли их через недобросовестных посредников. Как правило, при оформлении документов на получение визы иностранцы сообщали ложные сведения о целях своего въезда на территорию Российской Федерации", — пояснили в пресс-службе.
За использование подложных документов при оформлении виз может грозить уголовная либо административная ответственность.
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