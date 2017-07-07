Калининградские пограничники за полгода аннулировали поддельные визы у 230 иностранцев (фото)

За первое полугодие 2017 года калининградские пограничники аннулировали визы у 230 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.



Нарушители пытались пересечь границу по подложным документам. Сотрудники ведомства отказали им во въезде на территорию страны, а поддельные визы аннулировали.



"Большинство иностранных граждан оформляли их через недобросовестных посредников. Как правило, при оформлении документов на получение визы иностранцы сообщали ложные сведения о целях своего въезда на территорию Российской Федерации", — пояснили в пресс-службе.



За использование подложных документов при оформлении виз может грозить уголовная либо административная ответственность.