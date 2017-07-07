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Калининградские пограничники за полгода аннулировали поддельные визы у 230 иностранцев (фото)

11:23
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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области
4 фото
За первое полугодие 2017 года калининградские пограничники аннулировали визы у 230 иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области.
 
Нарушители пытались пересечь границу по подложным документам. Сотрудники ведомства отказали им во въезде на территорию страны, а поддельные визы аннулировали.
 
"Большинство иностранных граждан оформляли их через недобросовестных посредников. Как правило, при оформлении документов на получение визы иностранцы сообщали ложные сведения о целях своего въезда на территорию Российской Федерации", — пояснили в пресс-службе.
 
За использование подложных документов при оформлении виз может грозить уголовная либо административная ответственность.  
 

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1 комментарий Правила комментирования

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koteyka
koteyka #
13:07
все шпионы.
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