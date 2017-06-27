В Польше разрешили использовать марихуану в медицинских целях
Только два депутата проголосовали против, один воздержался, остальные 442 выступили за легализацию. Теперь сушёные части конопли будут доставляться в страну из-за границы, и на их основе станут изготавливать медицинские препараты.
Председатель комиссии сейма по вопросам здравоохранения от партии "Право и справедливость" Томаш Лятос объяснил, что поляки получат возможность употреблять марихуану для лечения уже в течение нескольких месяцев посоле вступления закона в силу.
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