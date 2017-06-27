Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро
Краков получил от Еврокомиссии 2,5 млн евро на подготовку к строительству метро. Об этом сообщает "Радио Польша"
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Деньги выделены на технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена. На этом этапе специалисты определят наиболее пригодный для постройки метро маршрут.
Краков получил средства в рамках проекта "Соединяя Европу". Администрация города проведёт консультации с руководством метрополитена Вены, учёными из Горно-металлургической академии и Краковской политехники, проектировщиками метро в Варшаве и консерватором памятников истории.
Как сообщает издание, в 2014 году в Кракове провели референдум о строительстве метро. Инициативу поддержали 55% респондентов.
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