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Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро

09:07
  406 1
Архив Клопс.Ru
Краков получил от Еврокомиссии 2,5 млн евро на подготовку к строительству метро. Об этом сообщает "Радио Польша".
 
Деньги выделены на технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена. На этом этапе специалисты определят наиболее пригодный для постройки метро маршрут.
 
Краков получил средства в рамках проекта "Соединяя Европу". Администрация города проведёт консультации с руководством метрополитена Вены, учёными из Горно-металлургической академии и Краковской политехники, проектировщиками метро в Варшаве и консерватором памятников истории.
 
Как сообщает издание, в 2014 году в Кракове провели референдум о строительстве метро. Инициативу поддержали 55% респондентов.
 

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1 комментарий Правила комментирования

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ea9tkzrw
ea9tkzrw #
09:29
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