Еврокомиссия предоставила Кракову 2,5 млн евро на подготовку к постройке метро

Краков получил от Еврокомиссии 2,5 млн евро на подготовку к строительству метро. Об этом сообщает "Радио Польша"

Деньги выделены на технико-экономическое обоснование первой линии метрополитена. На этом этапе специалисты определят наиболее пригодный для постройки метро маршрут.

Краков получил средства в рамках проекта "Соединяя Европу". Администрация города проведёт консультации с руководством метрополитена Вены, учёными из Горно-металлургической академии и Краковской политехники, проектировщиками метро в Варшаве и консерватором памятников истории.

Как сообщает издание, в 2014 году в Кракове провели референдум о строительстве метро. Инициативу поддержали 55% респондентов.