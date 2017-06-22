На российско-польской границе восстановили мелиоративный канал. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



Осушительная канава, обустроенная вдоль участка протяжённостью в 750 метров на российской стороне границы, поможет спасти от сезонных подтоплений прилегающие со стороны Польши сельхозугодья.



На российской стороне канал проложен вдоль заброшенной после войны старой дороги, ведущей от пункта погранзаставы в посёлке Липовка Мамоновского городского округа до линии погранзоны. Со стороны приграничного Бранёвского повята огромные площади засеяны рапсом, овсом и пшеницей — местное законодательство разрешает аграриям использовать участки земли вдоль государственной границы для выращивания сельскохозяйственных культур.



За помощью в решении многолетней проблемы подтапливания этих сельхозугодий в период весенних паводков и осенних дождей власти польского муниципалитета обратились к руководству Калининградской области.



В этом районе вода с каналов со стороны Польши преимущественно стекает на территорию Калининградской области, — рассказал староста Бранёвского повята Лешек Дзёнг. — И если хоть какой-то канал на вашей территории непроходим, то у нас сразу же возникают проблемы: и у фермеров, и у пограничных служб, и у меня, потому что все обращаются с жалобами в администрацию повята. Понимая, что для решения этой проблемы необходимо объединять усилия с нашими калининградскими соседями, я обратился с такой просьбой к господину Алиханову. И, как видите, получился отличный результат, за который мы благодарны российской стороне".



Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, этот проект не потребовал сложных международных согласований и был реализован всего за несколько месяцев благодаря многолетнему добрососедству Калининградской области и Бранёвского повята. На этой неделе организаторы работ встретились на месте стыковки двух дренажных систем на границе, чтобы уложить первые трубы в свежевскопанную траншею.



Временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков сообщил о том, что в совместных планах региона и Бранёвского повята — продолжать мелиоративные работы на приграничных территориях.