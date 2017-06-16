Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль
Скриншот видеозаписи русской службы новостей BBC
В возрасте 87 лет скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Об этом пишет Bild
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По данным издания, Коль скончался у себя дома в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.
Гельмут Коль занимал пост канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год. Политик занимал эту должность четыре срока подряд.
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