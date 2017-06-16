Въезд на литовскую сторону Куршской косы подорожает в четыре раза

Въезд на литовскую сторону Куршской косы с 20 июня подорожает до 20 евро. Сейчас за въезд отдыхающие отдают 5 евро. Об этом пишет Delfi.

Подорожание произошло ещё в прошлом году, однако действует оно только в сезон — с 20 июня по 20 августа. В другое время въезд стоит 5 евро.

Вице-мэр Неринги Довидас Микялис пояснил такое увеличение желанием снизить потоки машин на курорте. "Чтобы уменьшить потоки машин на курорте, их количество. Не только на урбанизированных территориях, но и на других. Неринга не в силах обслужить такое количество. Такое количество машин парализует город, у нас нет такого количества мест для парковки, чтобы физических их вместить", — сказал он. Микялис заверил, что отдыхающим предлагают новые способы приезда на курорт. Например, в прошлом году через залив появился водный маршрут Древерна — Юодкранте, в этом — Русне — Нида. "Всем уже известно, что появился маршрут Литовской железной дороги из Вильнюса. Вариантов стало больше", — сказал Микялис.