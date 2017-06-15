В Гдыне тестируют водородный гибридный троллейбус
Троллейбус, который уже можно увидеть на улицах Гдыни, способен проехать без подключения к сети до ста километров. Транспортное средство оборудовано автоматическим выдвижным пандусом, турникетом с функцией подсчёта пассажиров и мониторами в салоне.
В ближайшее время в Гдыне должно появиться 90 новых единиц общественного транспорта — 30 автобусов и 60 троллейбусов. На это уйдёт 143 млн злотых (почти 2,2 млрд рублей).
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