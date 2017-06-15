В Гдыне тестируют водородный гибридный троллейбус

В Гдыне проходит тестирование новой модели водородного гибридного троллейбуса. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на "Радио Гданьск".



Троллейбус, который уже можно увидеть на улицах Гдыни, способен проехать без подключения к сети до ста километров. Транспортное средство оборудовано автоматическим выдвижным пандусом, турникетом с функцией подсчёта пассажиров и мониторами в салоне.



В ближайшее время в Гдыне должно появиться 90 новых единиц общественного транспорта — 30 автобусов и 60 троллейбусов. На это уйдёт 143 млн злотых (почти 2,2 млрд рублей).