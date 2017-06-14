Правительство Литвы одобрило предложение по ограничению наличных расчётов
Правительство Литвы в среду, 14 июня, одобрило предложение по ограничению наличных расчётов. Об этом сообщает
Delfi.
В случае если парламент примет законопроект, нельзя будет расплачиваться наличными на сумму более 3 000 евро с 2018 года. Наличный расчёт будет невозможен даже в случае длительной аренды квартиры. Так, если съём стоит 300 евро в месяц, то наличными можно будет оплатить только 10 месяцев.
Ограничения могут вызвать ряд сложностей. Так, жители могут нести дополнительные расходы, связанные с оплатой банковских услуг. В некоторых случаях безналичный расчёт неудобен из-за установленных лимитов на суммы банковских операций. Могут возникнуть проблемы и у иностранцев, которые не пользуются электронным банком.
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