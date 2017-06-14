В четверг в Польше будут закрыты торговые центры и супермаркеты

В четверг, 15 июня, в Польше не будут работать торговые сети и крупные магазины. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде



Причиной является Праздник Божьего тела, который католики отмечают в девятый четверг после Пасхи. Сделать покупки можно будет только в небольших магазинах вроде "Жабки", а также в торговых точках при автозаправках.