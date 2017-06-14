Белоруссия с 1 июля прекратит использовать рубль в качестве резервной валюты

Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российские рубли в золотовалютных резервах. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Газета.ru.



С 1 июля регулятор соседнего государства полностью перейдёт на международные стандарты. В 2017 году Минск планирует увеличить резервы на 500 млн долларов.



По данным на 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли 5,2 млрд долларов, а по национальным стандартам — 5,6 млрд долларов. Долги страны составляют более 3 млрд долларов.