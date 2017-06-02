В "Бедронке" появятся кассы самообслуживания

В сети польских супермаркетов "Бедронка" в ближайшее время начнут тестироваться кассы самообслуживания. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Next.Gazeta.Pl



Цель нововведения — ускорить процесс обслуживания покупателей в часы наибольшей загруженности. Кроме того, это позволит избежать повышения заработной платы для кассиров, на которое рассчитывали сотрудники магазинов. В начале мая работники некоторых супермаркетов даже устраивали забастовку.

При этом зарплаты в "Бедронке" недавно были повышены: минимальный оклад кассира составил 1770 злотых (около 26 800 рублей) вместо 1670 злотых.