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В "Бедронке" появятся кассы самообслуживания

14:19
  90 0
Архив Клопс.Ru
В сети польских супермаркетов "Бедронка" в ближайшее время начнут тестироваться кассы самообслуживания. Об этом сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на Next.Gazeta.Pl.

Цель нововведения — ускорить процесс обслуживания покупателей в часы наибольшей загруженности. Кроме того, это позволит избежать повышения заработной платы для кассиров, на которое рассчитывали сотрудники магазинов. В начале мая работники некоторых супермаркетов даже устраивали забастовку.
 
При этом зарплаты в "Бедронке" недавно были повышены: минимальный оклад кассира составил 1770 злотых (около 26 800 рублей) вместо 1670 злотых.

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