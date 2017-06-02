Эксперт рассказал калининградцам, без чего не пустят в Польшу и Литву

Польские пограничники могут проверить бронирование отеля, а при въезде в Литву нужно иметь не менее 50 евро в день на человека. Об этом "Стране Калининград" рассказал старший менеджер калининградской туристической компании Тимур Камалов.



По словам эксперта, шенгенская виза в загранпаспорте ещё не означает, что путешественника непременно пропустят на территорию Евросоюза. Например, сотрудники пограничной службы могут спросить, сколько денег везёт с собой турист: поляки требуют иметь не менее 100 злотых, а литовцы — не менее 50 евро в день на человека.



"Эта сумма может быть в любой валюте и в любой форме — как наличной, так и безналичной. В последнем случае это может быть выписка с банковского счёта. Получить её можно разными способами — либо пойти в банк и запросить выписку об остатке на счёте, либо самим сделать её через банковский терминал", — пояснил Камалов.



Также необходимо иметь с собой страховку — её редко спрашивают, но она должна быть с собой. Пограничники также могут позвонить в отель, бронирование которого предъявляют туристы, чтобы проверить, действительно ли он забронирован именно этими гостями. Если нет — могут развернуть назад, а то и аннулировать визу.