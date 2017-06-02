Эксперт рассказал калининградцам, без чего не пустят в Польшу и Литву
Польские пограничники могут проверить бронирование отеля, а при въезде в Литву нужно иметь не менее 50 евро в день на человека. Об этом "Стране Калининград" рассказал старший менеджер калининградской туристической компании Тимур Камалов.
По словам эксперта, шенгенская виза в загранпаспорте ещё не означает, что путешественника непременно пропустят на территорию Евросоюза. Например, сотрудники пограничной службы могут спросить, сколько денег везёт с собой турист: поляки требуют иметь не менее 100 злотых, а литовцы — не менее 50 евро в день на человека.
"Эта сумма может быть в любой валюте и в любой форме — как наличной, так и безналичной. В последнем случае это может быть выписка с банковского счёта. Получить её можно разными способами — либо пойти в банк и запросить выписку об остатке на счёте, либо самим сделать её через банковский терминал", — пояснил Камалов.
Также необходимо иметь с собой страховку — её редко спрашивают, но она должна быть с собой. Пограничники также могут позвонить в отель, бронирование которого предъявляют туристы, чтобы проверить, действительно ли он забронирован именно этими гостями. Если нет — могут развернуть назад, а то и аннулировать визу.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.