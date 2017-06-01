В Польше ужесточили наказание для пьяных водителей
В Польше с 1 июня ужесточили правила дорожного движения. Об этом сообщает "Радио Польша"
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Пьяный водитель, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, сразу отправится теперь в тюрьму: условное наказание для таких нарушителей больше применяться не будет.
"Это очень мощный сигнал для тех, кто употребляет алкоголь, а потом садится за руль. В таких ситуациях водители сразу будут попадать в тюрьму", — прокомментировал ситуацию замминистра юстиции Михал Вуйцик.
Также с двух до трёх лет увеличен срок давности нарушения. А суд, который рассматривает дела нарушителей ПДД, теперь будет иметь полный доступ к базам полиции и автомобильному реестру.
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