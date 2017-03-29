В Польше из списка почётных граждан исключили Хрущёва и Рокоссовского

В польском городе Щецина из списка почётных граждан исключили семь человек. Об этом сообщает "Российская газета"

В списке выбывших оказались первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв и маршал Советского Союза и Польши Константин Рокоссовский. За их исключение проголосовали 24 депутата местного совета. Сообщается, что эти люди действовали во вред польскому народу.

Напомним, что Щечина был освобождён от фашизма в ходе операции, которой руководил Рокоссовский. Однако депутаты считают, что все исключённые люди стали почётными гражданами не на основании собственных заслуг, а под политическим давлением.