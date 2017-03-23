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МИД Польши призвал наказать осквернителей советского военного кладбища

22:14
  148 0
Фото из архива Клопс.Ru
МИД Польши осудил действия вандалов, осквернивших советское военное кладбище в Варшаве. Как передаёт "РИА Новости", об этом изданию сообщили представители министерства.
 
"Мы подтверждаем, что в МИД поступило письмо посольства Российской Федерации по этому вопросу, – заявили в пресс-службе польского ведомства. – МИД неоднократно осуждал акты вандализма на кладбищах и иных местах памяти. Они не должны иметь места, а их исполнители должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим правом. В нашей культурной среде память об умерших и уважение к их останкам имеет особое значение".
 
Напомним, об инциденте стало известно во вторник, 21 марта. Злоумышленники осквернили советское военное кладбище в Варшаве, нанеся на обелиск рисунки в виде звезды Давида, перекрытой свастикой, и отпечатки красной краски. В связи с этим посольство России в Польше направило властям страны ноту с требованием принять меры против вандалов. 
 
Кладбище было создано в 1950 году. Здесь захоронены 22 тыс. солдат, погибших при освобождении Польши.
 

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