МИД Польши призвал наказать осквернителей советского военного кладбища

МИД Польши осудил действия вандалов, осквернивших советское военное кладбище в Варшаве. Как передаёт "РИА Новости" , об этом изданию сообщили представители министерства.

"Мы подтверждаем, что в МИД поступило письмо посольства Российской Федерации по этому вопросу, – заявили в пресс-службе польского ведомства. – МИД неоднократно осуждал акты вандализма на кладбищах и иных местах памяти. Они не должны иметь места, а их исполнители должны быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим правом. В нашей культурной среде память об умерших и уважение к их останкам имеет особое значение".

Напомним, об инциденте стало известно во вторник, 21 марта. Злоумышленники осквернили советское военное кладбище в Варшаве, нанеся на обелиск рисунки в виде звезды Давида, перекрытой свастикой, и отпечатки красной краски. В связи с этим посольство России в Польше направило властям страны ноту с требованием принять меры против вандалов.

Кладбище было создано в 1950 году. Здесь захоронены 22 тыс. солдат, погибших при освобождении Польши.