В Варшаве вандалы осквернили самое большое кладбище советских солдат

В Варшаве вандалы осквернили кладбище советских солдат. Об этом сообщает ТАСС

По данным агентства, инцидент произошёл во вторник, 21 марта, на Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии. Оно расположено на ул. Жвирки и Вигуры.

Установлено, что злоумышленники нанесли на ступени скульптуры изображения фашистской свастики, а также отпечатков стоп красного цвета на фоне флага Израиля. В связи с этим посольство России в Польше направило в адрес властей страны ноту с требованием наказать вандалов.

Кладбище было создано в 1950 году. Здесь захоронены 22 тыс. солдат, погибших при освобождении Польши.