Делегация Минообороны Латвии отказалась посещать российские военные объекты

Делегация Минобороны Латвии отказалась посещать российские военные объекты, в связи с которыми высказывала опасения. Об этом сообщает "Коммерсант".

Российское военное ведомство пригласило латвийское посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, которые вызывали обеспокоенность у латвийской стороны. Но Латвия не направила своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе. Как считают в российском ведомстве, поводом для отказа стала "натовская солидарность".

Российское Минобороны также опровергло заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, альянс не менее 10 раз приглашал российских военных на учения в прошлом году. Российская сторона получила только одно приглашение на учение, проводимое натовскими государствами в Польше под названием "Анаконда-16". При этом польская сторона, вопреки соглашению, отказалась предоставлять информацию и отвечать на вопросы.