Делегация Минообороны Латвии отказалась посещать российские военные объекты

Делегация Минобороны Латвии отказалась посещать российские военные объекты, в связи с которыми высказывала опасения. Об этом сообщает
"Коммерсант".
Российское военное ведомство пригласило латвийское посетить бригаду армейской авиации в городе Остров и Псковскую дивизию ВДВ, которые вызывали обеспокоенность у латвийской стороны. Но Латвия не направила своих представителей, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо реальных угроз со стороны Минобороны России в данном районе. Как считают в российском ведомстве, поводом для отказа стала "натовская солидарность".
Российское Минобороны также опровергло заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, альянс не менее 10 раз приглашал российских военных на учения в прошлом году. Российская сторона получила только одно приглашение на учение, проводимое натовскими государствами в Польше под названием "Анаконда-16". При этом польская сторона, вопреки соглашению, отказалась предоставлять информацию и отвечать на вопросы.
Напомним, что в апреле в Латвии пройдут масштабные международные учения Summer Shield XIV
. По предварительным данным, в маневрах примут участие около 500 военных из США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, а также Швеции.
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