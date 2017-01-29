В апреле в Латвии пройдут учения с участием 500 военных из стран НАТО

В Латвии с 17 по 30 апреля запланированы масштабные международные учения Summer Shield XIV. Об этом со ссылкой на заявление Минобороны страны сообщает издание baltnews.lv

По предварительным данным, в маневрах примут участие около 500 военных из США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, а также Швеции.

Как сообщает издание, учения проводятся для повышения региональной стабильности, безопасности и улучшения сотрудничества между вооруженными силами НАТО и членами программы "Партнерство ради мира".