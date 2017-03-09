Ещё одного латвийского мэра планируют оштрафовать за использование русского языка
Айвар Лембергс. Скриншот видеозаписи с сайта vesti.ru
Мэру латвийского Вентспилса грозит штраф за то, что он обратился к русскоязычным театралам на их родном языке. Об этом сообщают
"Вести".
Проверку в отношении Айвара Лембергса начал Центр государственного языка Латвии. По-русски градоначальник заговорил во время выступления в Театральном доме.
Delfi пишет, что Айвар Лембергс отстранён
от исполнения обязанностей мэра Вентспилса. Издание отмечает, что русскоязычную речь он произнёс во время подписания договора с Рижским русским театром, а в зале находилась преимущественно русскоязычная публика.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.