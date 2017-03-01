Литва боится открывать аэропорт на Куршской косе из-за близости к Калининграду

Минобороны Литвы боится восстанавливать аэропорт Нида на Куршской косе из-за "российской угрозы". Об этом сообщает
Вaltnews.lt.
Армейские чиновники ссылаются на то, что аэропорт находится у границ с Калининградской областью. На этом основании выпущено постановление о запрете эксплуатации взлётно-посадочной полосы и территории аэродрома. Документ вступает в силу с 30 марта, подписал его командующий литовской армией генерал-лейтенант Йонас Жукас.
В качестве аргумента военные также приводят тот факт, что курортный город Неринга на Куршской косе, которая граничит с Калининградской областью, входит в приграничную зону и там необходимы дополнительные меры безопасности.
Литовское минобороны считает, что полёты в приграничной зоне Литвы должны быть ограничены. С чиновниками не согласны власти Неринги, которые мечтают о восстановлении аэропорта Ниды, это помогло бы привлечь в курортный город туристов и воздухоплавателей. Тем более, что воздушная гавань на Куршской косе — отличное место для спортивных и частных самолётов.
За восстановление аэропорта выступает и местный бизнес. Руководство международного Палангского аэропорта хочет стать новым оператором аэропорта Ниды. Реанимация аэропорта стала бы ещё одним поводом посетить Куршскую косу. А в будущем здесь можно обустроить аэроклуб.
Мэр Неринги готовит обращение в минобороны страны с просьбой изменить предписание о запрете восстановления аэропорта. Не действует аэропорт с 1999 года.
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