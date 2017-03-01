В Литве зафиксирован первый случай птичьего гриппа H5N8

В Литве зарегистрирован первый в стране случай птичьего гриппа H5N8. Об этом сообщает ТАСС

По данным СМИ, шесть погибших лебедей нашли в понедельник, 27 февраля, на реке Неман. Причиной их смерти стал вирус. Этот факт подтвердила официальная экспертиза. Ранее в Литве разновидность вируса гриппа H5N8 не выявлялась.

Вирус был обнаружен не только в Литве, но и в большинстве других стран ЕС, на Ближнем Востоке и в странах Африки. Из-за этого были отбракованы миллионы домашних птиц.