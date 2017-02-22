Предположительно, птичий грипп: в Калининграде выясняют причину гибели трёх лебедей

Три лебедя в Калининграде умерли, предположительно, от птичьего гриппа — об этом говорят предварительные исследования проб. Об этом Клопс.Ru рассказал заместитель руководителя ведомства Вадим Смирнов в среду, 22 февраля. Окончательная причина гибели станет известна после заключения Владимирского института защиты животных.

В районе набережной Трибуца во вторник накануне были обнаружены тела трёх мёртвых лебедей. "Чтобы убедиться полностью, был введён карантин на данной территории. По результатам мониторинга уже будем иметь чёткую картину. Предварительно, по результатам исследования Владимирского института по защите и здоровью животных выявлен геном вируса гриппа А птиц и установлен подтип выявленного вируса — Н5", — сообщил Смирнов.

Он отметил, что данный вирус может привести к развитию атипичной пневмонии. Поэтому жителям Калининграда необходимо соблюдать ряд мер по профилактике. "Людям нужно не покупать мясо птицы и яйцо у частников, у которых нет документов, подтверждающих качество продукции. Озаботиться мерами личной профилактики: не контактировать с дикими птицами, не охотиться на них, ведь скоро начинается сезон охоты. Люди должны без паники подойти к этому", — объяснил Смирнов.

Специалист добавил, что не стоит кормить уток, лебедей, голубей и других птиц, особенно водоплавающих. Это обусловлено тем, что из-за скопления особей в одном месте увеличиваются шансы передачи вируса между ними.

По словам директора Службы ветеринарии и государственной ветеринарной инспекции Калининградской области Александра Мурыгина, практически в 100% случаев этот вирус приводит к смерти заражённой особи. При этом наибольшую опасность грипп представляет именно для домашней птицы.

"Дикие, в отличие от домашних, находятся в более выгодном положении: нет такой скученности и замкнутого пространства, поэтому здесь заболевание может протекать не с такой массовой гибелью, как на фермах", — рассказал Мурыгин. — Их (птиц на фермах и частных хозяйствах) не лечат: согласно федеральным правилам, происходит их бескровный забой, то есть их убивают газом, а потом тушки утилизируют".

Напомним, что в настоящее время в Калининграде от дома № 58 по ул. Лесопильной до дома № 105/2 по Литовскому Валу, а также от дома № 9 до дома № 26а по набережной Генерала Карбышева объявлен 21-дневный карантин из-за птичьего гриппа.

Как отметил Александр Мурыгин, в установленных границах карантинной зоны уже произведена дезинфекция территории. Также продолжается мониторинг ситуации. Пока новых случаев гибели птицы не обнаружено ни в районе реки Преголи, ни на фермерских хозяйствах.

"Вчера мы всех врачей ветеринарных станций предупредили. Также до птицефабрик и вплоть до частных подсобных хозяйств будем доводить информацию о том, какие меры профилактики необходимо принимать", — рассказал Мурыгин. Он добавил, что этот вирус до настоящего времени не выявлялся на территории Калининградской области. При этом болезнь получила широкое распространение на территории Европы и в южных регионах России.