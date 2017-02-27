В Польше восстановили советское кладбище, разрушенное детьми-вандалами

На северо-востоке Польши, в городе Милейчице, на прошлой неделе открыли восстановленное после нашествия вандалов советское кладбище. Об этом пишет РИА "Новости".



В торжественной церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса РФ в Польше, а также Минобороны России. После молебна память погибших почтили минутой молчания. Кладбище в Милейчице находится на границе фронта 1944 года, на нём похоронены порядка 1,6 тысячи солдат, из них опознаны только около 100 человек.

Ремонт был произведён на средства российского фонда Кронштадтского морского собора и властей города. Ремонт мемориала обошёлся в 304 тысячи злотых (около 4,5 млн рублей).



"Они не только отремонтировали советское воинское кладбище, но и показали всем нам — россиянам и полякам — путь к взаимопониманию, взаимному уважению и преодолению взаимных обид и подозрений. И пусть это будет шаг на пути к восстановлению между нашими странами нормальных, добрососедских отношений — шаг, конечно, не первый и, может быть, не очень большой, но от этого не менее значимый и в правильном направлении", — заявил во время церемонии советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш.



Напомним, более 50 надгробий на советском кладбище в Милейчице Напомним, более 50 надгробий на советском кладбище в Милейчице пострадали от рук вандалов в 2015 году. Расследование выяснило, что памятники повредили дети — мальчик и девочка.



"Из рассказов детей следует, что они играли на кладбище, им понравились красные звёздочки. Дети решили забрать их с собой — нашли камень и с его помощью сбили звёзды с надгробий. Только потом они поняли, что сделали. Они даже пытались прикрепить звёзды обратно, однако это у них не вышло. Дети решили сохранить эти события в тайне", — рассказал пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Анджей Барановский.