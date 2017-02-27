В Калининграде
В Калининграде
+8 °C
днем
+2 °C
ночью
27 февраля 2017 г. 13:46
58 975 пользователей
за 24 часа на сайте
57.71 -0.73
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 13:00
61.1 -0.55
Курс ММВБ на 27 февраля 2017, 13:00
14.2 -0.14
Курс ЦБ на 28 февраля 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Соседи

В Польше восстановили советское кладбище, разрушенное детьми-вандалами

12:41
  299 0
  • Фото: PAP/Artur Reszko
Фото: PAP/Artur Reszko
На северо-востоке Польши, в городе Милейчице, на прошлой неделе открыли восстановленное после нашествия вандалов советское кладбище. Об этом пишет РИА "Новости".

В торжественной церемонии приняли участие представители дипломатического корпуса РФ в Польше, а также Минобороны России. После молебна память погибших почтили минутой молчания. Кладбище в Милейчице находится на границе фронта 1944 года, на нём похоронены порядка 1,6 тысячи солдат, из них опознаны только около 100 человек.
Ремонт был произведён на средства российского фонда Кронштадтского морского собора и властей города. Ремонт мемориала обошёлся в 304 тысячи злотых (около 4,5 млн рублей).

"Они не только отремонтировали советское воинское кладбище, но и показали всем нам — россиянам и полякам — путь к взаимопониманию, взаимному уважению и преодолению взаимных обид и подозрений. И пусть это будет шаг на пути к восстановлению между нашими странами нормальных, добрососедских отношений — шаг, конечно, не первый и, может быть, не очень большой, но от этого не менее значимый и в правильном направлении", — заявил во время церемонии советник-посланник посольства РФ в Варшаве Андрей Ордаш.

Напомним, более 50 надгробий на советском кладбище в Милейчице пострадали от рук вандалов в 2015 году. Расследование выяснило, что памятники повредили дети — мальчик и девочка.

"Из рассказов детей следует, что они играли на кладбище, им понравились красные звёздочки. Дети решили забрать их с собой — нашли камень и с его помощью сбили звёзды с надгробий. Только потом они поняли, что сделали. Они даже пытались прикрепить звёзды обратно, однако это у них не вышло. Дети решили сохранить эти события в тайне", — рассказал пресс-секретарь полиции Подляского воеводства Анджей Барановский.

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Осквернение советских памятников в Польше»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t511

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Новости по теме Осквернение советских памятников в Польше

Фото новости
В Ольштыне вандалы выкрасили в красный памятник Благодарности Красной Армии (фото)
18 августа 201616:07
  1790 1
Фото новости
В Польше осудили и пообещали расследовать вандализм на кладбище советских солдат
09 августа 201614:23
  1380 0
Фото новости
В Польше снова осквернено кладбище советских солдат (фото)
09 августа 201612:25
  1422 0

Главные темы дня

В сети опубликовали видео смертельного ДТП с "Ауди" и БМВ
10:36
  7113 0
В сети опубликовали видео смертельного ДТП с "Ауди" и БМВ
В Калининграде в луже застрял пассажирский автобус, людей эвакуировали при помощи маршрутки
Фото горячей новости
12:31
  3150 4
БФУ им. И. Канта представляет образовательные программы по самым современным направлениям биологической и химической инженерии
Фото горячей новости
09:00
  685
На ул. Гайдара БМВ врезался в забор (обновлено)
Фото горячей новости
08:31
  4839 2
В отношении калининградца возбудили уголовное дело за перевозку пассажиров через Куршский залив
Фото горячей новости
08:22
  3220 0

Лента новостей

Картинка
СМИ: в Литве задержали грузовик с 300 кг гашиша, который везли в Россию
13:43
  49 0
Картинка
Ведерников в качестве зама Цуканова будет заниматься выборами губернатора в Калининградской области
13:30
  207 0
Картинка
Калининградец попался с восемью граммами героина, потому что слишком нервничал в присутствии полиции
13:21
  266 0
Картинка
"Средневековая дикость": мэр Риги о штрафе за использование в соцсетях русского языка
13:09
  297 0

Авторские колонки

Фото автора
Антон Хоменко
журналист
"Лунный свет" vs "Ла-Ла Лэнд": как "Оскар" стал предсказуемым
  273 0
Фото автора
Наталья Ромашина
журналист
Мужчины тоже люди
  2720 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo