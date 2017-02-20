СМИ: в Клайпеде пьяные военные НАТО устроили драку перед входом в ночной клуб

В литовском городе Клайпеде полицейские арестовали пятерых военнослужащих НАТО из Чехии, которые устроили драку перед входом в ночной клуб. Об этом пишет BALTNEWS.lt, ссылаясь на данные департамента полиции при МВД Литвы.



Как сообщили в полиции, чешских военных задержали в ночь на воскресенье (19 февраля) у ночного клуба Portas. Мужчины были нетрезвы, и их не пустили в клуб. У входа завязалась драка, и пришлось вызывать полицию.



Чешские солдаты оказали сопротивление и полиции, которая прибыла на вызов. Полицейским пришлось применить электрошокеры.



Журналисты отмечают, что военные из Чехии прибыли в Клайпеду в середине января, а в конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне побережья от морского десанта. Делом участников пьяной драки займётся военная полиция литовской армии или прокуратура.



При этом в СМИ отмечают, что пьяные военные НАТО уже провоцировали конфликты в Шяуляе, Ионаве и Вильнюсе. Так, BALTNEWS утверждает, что весной 2016 года в Каунасе пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и осквернили его, а литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Хотя об инциденте узнали благодаря журналистам, солдат никак не наказали.



Напомним, в 100 км от Калининградской области, на военной базе Рукла в Литве, недавно Напомним, в 100 км от Калининградской области, на военной базе Рукла в Литве, недавно прошла церемония приветствия батальона НАТО под командованием армии Германии. До конца месяца Германия направит в Литву порядка 450 военнослужащих. В страну прибудут 170 транспортных средств и 26 танков. В Литве в общей сложности будут находиться около тысячи солдат из Бельгии, Норвегии, Германии и Нидерландов.