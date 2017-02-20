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СМИ: в Клайпеде пьяные военные НАТО устроили драку перед входом в ночной клуб

16:45
  1252 2
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
В литовском городе Клайпеде полицейские арестовали пятерых военнослужащих НАТО из Чехии, которые устроили драку перед входом в ночной клуб. Об этом пишет BALTNEWS.lt, ссылаясь на данные департамента полиции при МВД Литвы.

Как сообщили в полиции, чешских военных задержали в ночь на воскресенье (19 февраля) у ночного клуба Portas. Мужчины были нетрезвы, и их не пустили в клуб. У входа завязалась драка, и пришлось вызывать полицию. 

Чешские солдаты оказали сопротивление и полиции, которая прибыла на вызов. Полицейским пришлось применить электрошокеры.

Журналисты отмечают, что военные из Чехии прибыли в Клайпеду в середине января, а в конце февраля они примут участие в совместных учениях по защите и обороне побережья от морского десанта. Делом участников пьяной драки займётся военная полиция литовской армии или прокуратура.

При этом в СМИ отмечают, что пьяные военные НАТО уже провоцировали конфликты в Шяуляе, Ионаве и Вильнюсе. Так, BALTNEWS утверждает, что весной 2016 года в Каунасе пьяные американские военные сорвали со здания прокуратуры государственный флаг Литвы и осквернили его, а литовская полиция скрыла факт надругательства над одним из символов государства. Хотя об инциденте узнали благодаря журналистам, солдат никак не наказали.

Напомним, в 100 км от Калининградской области, на военной базе Рукла в Литве, недавно прошла церемония приветствия батальона НАТО под командованием армии Германии. До конца месяца Германия направит в Литву порядка 450 военнослужащих. В страну прибудут 170 транспортных средств и 26 танков. В Литве в общей сложности будут находиться около тысячи солдат из Бельгии, Норвегии, Германии и Нидерландов.

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2 комментария Правила комментирования

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mishasidorov2018
mishasidorov2018 #
18:35
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история    http://dimonotsmoke.blogspot.com
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Ref39
Ref39 #
18:51
Что и требовалось доказать. 
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