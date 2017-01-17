Защита от агрессора или закапывание денег: что думают в Литве о заборе на границе с Калининградской областью

Бывший министр внутренних дел Литвы Томас Жилинскас считает, что забор, который планируется построить на границе с Калининградской областью, не обеспечит безопасность страны. Об этом он рассказал Клопс.Ru, комментируя решение литовских властей.



"Чиновников интересует не столько безопасность, сколько шумиха в СМИ. Строительство забора не решит проблему с контрабандистами и нелегальными мигрантами", — уверен Жилинскас.

"3,6 миллиона евро — это капля в море. Забор не решит проблему, поскольку его необходимо оборудовать современной системой наблюдения и тепловизорами, а для этого нужно выделить около 30 миллионов евро. В прошлом году мы запрашивали эту сумму в Минфине на 2017 год, но нам отказали. Мы не желаем вкладывать свои деньги, рассчитываем на помощью ЕС, но ситуацию нужно менять, если нас действительно заботит безопасность. Если мы и дальше будем полагаться только на ЕС, к 2020 году мы оборудуем только 48 процентов границы", — утверждает бывший глава литовского МВД.

Чистая политика

На прошлой неделе власти Литвы заявили о намерении построить забор на границе с Калининградской областью. Официальный Вильнюс утверждает, что это обусловлено борьбой с контрабандистами и нелегальными мигрантами. Однако некоторые эксперты не скрывают — проект сугубо политический.

Первым об этом сообщил министр внутренних дел Эймутис Мисюнас. Он озвучил официальную позицию Литвы относительно нового забора. По его словам, строительство «стены» обусловлено борьбой с возможными потоками нелегальных мигрантов и контрабандистами, от которых страдают как литовская, так и российская сторона. Такая затея обойдётся Литве в 3,6 млн евро.

Этих средств должно быть достаточно. Рядом с забором будет установлена современная система наблюдения, на неё средства планируют найти в следующем году, — сказал министр в обращении к прессе.

Позже глава литовского МВД признался, что отчасти проект является политическим. По его словам, Литва воспринимает Россию как государство-агрессора и серьёзно обеспокоена сохранностью своих границ. Мисюнас напомнил о недавнем случае, когда российские силовики проникли на территорию Эстонии и похитили эстонского служащего, а потом обвинили его в незаконном пересечении границы. По его утверждению, Литва сделает всё, чтобы эта ситуация не повторилась на её территории.

"Забор — это знак, что соседнее государство мы расцениваем как агрессора", — констатировал Эймутис Мисюнас в интервью газете Lietuvos žinios.

Русские танки не остановить

Аналогичного мнения придерживаются и ведущие политики Литвы. Оппозиция в лице консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" (её представители самые ярые сторонники конфронтации с Москвой) открыто заявила о том, что забор на границе с Калининградом является чётким сигналом Кремлю и Западу: страны Балтии готовы противостоять вторжению российских войск.



"Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией реально оцениваем сложившуюся ситуацию. Мы делаем всё, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россия", — такое заявление "Такой забор не остановит танки и другую военную технику, но он покажет, что мы в надежде на улучшение отношений с Россией реально оцениваем сложившуюся ситуацию. Мы делаем всё, чтобы снизить угрозы, которые представляет Россия", — такое заявление сделала бывший министр обороны Литвы консерватор Раса Юкнявичене, член комитета по национальной безопасности.

Денег нет, но мы построим

Весть о строительстве забора вызвала широкий общественный резонанс. Премьер Литвы Саулюс Сквернялис прокомментировал эту новость, косвенно заявив, что на реализацию проекта пока не хватает денег.



"В нашей программе четко указано: цель — чтобы к 2020 году граница с Беларусью и Калининградской областью охранялась при помощи современных средств. Это обеспечит прежде всего нашу экономическую безопасность, — сказал он, напомнив что на строительство в бюджете предусмотрено лишь 3,6 миллиона евро. — Этих средств должно хватить только на оборудование ограждения. Рядом с ограждением будет смонтирована и современная система наблюдения за границей, средства на неё будем искать в следующем году", — рассказал министр в ходе брифинга.

Ложь и провокация?

Весть о строительстве забора раскритиковали литовские русские. По их мнению, власти в очередной раз воспользовались удачным моментом всколыхнуть тему "российской угрозы" и борьбы с "агрессивной Москвой".

Клопс.Ru обратился за комментарием к видному политику — депутату Клайпедского горсовета Вячеславу Титову, члену партии "Союз русских Литвы". По его утверждению, глупо тратить деньги на "политические проекты", когда в бюджете не хватает средств на образование, медицину и социалку.

Лучше бы поменяли дырявые заборы в детских садах, чем строили их на границе с Калининградом. Всё происходит на фоне недостатка средств в бюджете на социальные и образовательные программы, поэтому для меня подобные идеи звучат и выглядят крайне удручающе — это пустая трата средств, — сказал он.

Вячеслав Титов выразил недоумение намерениями властей "сдержать потоки мигрантов". По его словам, он не понимает, кого хочет сдерживать Литва, когда основной поток нелегалов и беженцев идёт из стран Европы, а не из России и Беларуси, и следует подумать о строительстве заборов на границе со странами ЕС.

Ограждения нужно ставить совсем на других границах. Конечно, если только власти не задумались с их помощью заборов сдержать остатки постоянного убывающего населения Литвы, желающего эмигрировать в Россию, — резюмировал собеседник.



Как ранее сообщал Клопс.Ru, литовские власти объявят конкурс на подрядные работы в ближайшее время. Строительные мероприятия на литовско-российской границе начнутся весной и завершатся к концу этого года. Забором планируют оборудовать участок границы от Виштитиса до Немана протяжённостью 135 км.

В свою очередь, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов выразил готовность посодействовать Литве в возведении стены, предложив поставлять кирпич для её строительства.