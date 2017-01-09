Белоруса на украденном в России авто задержали на литовской границе

Житель Белоруссии не смог попасть в Литву, поскольку на границе выяснилось, что его автомобиль числится в угоне в России. Об этом сообщили в государственной пограничной службе Литвы.



У автомобиля Kia Sorento 2014 года выпуска были белорусские регистрационные номера. Пограничники установили, что машина в апреле прошлого года была угнана в России. Белорусские пограничники запретили мужчине выехать на нём в Литву.



В ведомстве отметили, что на границах ведут поиски украденных авто, которые включены в базу данных Интерпола. Если такую машину обнаруживают в Литве, то в стране начинают досудебное расследование. Если же автомобили выявляют российские или белорусские пограничники, то машины просто не пускают на территорию Литвы.