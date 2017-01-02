СМИ Литвы: в Калининградскую область попадут отходы из вильнюсской канализации

В воды Калининградской области попадут отходы из Вильнюса, попавшие в Нерис после аварии на сточной трубе. Об этом сообщает Delfi.Lt.

Ранее стало известно, что течение вынесло отходы в сторону Каунаса. Теперь экологи заявляют, что они попадут в Куршский залив.

"Через двое суток отходы оказались в Каунасе, но, насколько мы знаем, каунасцы никаких изменений в Нерис не заметили. Ведь по пути в Каунас объем воды увеличивается, а потом по Неману все идет в Куршский залив, где отходы еще больше разбавятся, - рассказал гидролог Александрас Каютис. - Конечно, Неман - приграничная река, значит отходы достигнут и Калининградской области. Подсчитано, когда они там появятся, предупреждены коллеги из Калининграда".