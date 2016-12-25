Из-за аварии на канализации в Вильнюсе стоки попали в приток Немана
В Вильнюсе устранили аварию, из-за которой вышла из строя магистральная сточная труба. Об этом сообщает
портал Delfi.Lt с ссылкой на правительство города.
По предварительным оценкам, авария привела к выбросу сточных вод объёмом 20 000 куб. метров в реку Нерис, приток Немана. Ожидается, что предварительные оценки ущерба окружающей среде можно будет получить на следующей неделе.
Авария произошла днём 23 декабря на месте строительства бизнес-центра, когда были повреждены две трубы. Властям города пришлось обратиться к горожанам с просьбой максимально снизить расход воды на время устранения последствий.
По словам мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, сразу после Рождества он планирует начать поиск виновных, а также принять меры для того, чтобы ситуация более не повторилась.
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