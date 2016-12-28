Поляки предложили Калининграду совместно строить трёхмерные модели памятников и "поле" из солнечных батарей

Морской порт Эльблонга планирует принять участие в программе приграничного сотрудничества с Россией. Польская сторона подготовила проектные идеи для участия и представила их в генконсульстве страны в Калининграде. Об этом сообщили в правительстве.



Врио министра — руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова рассказала, что порт Эльблонг ищет в регионе партнёров для организации "поля" из солнечных батарей. Был представлен соответствующий проект по энергосбережению.



Предложили поляки и сотрудничество с Калининградским морским портом по созданию виртуальных трёхмерных моделей портовых инфраструктур и фарватеров, а также исторических памятников. Устанавливать модели планируется на территории обеих стран.