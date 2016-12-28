Поляки предложили Калининграду совместно строить трёхмерные модели памятников и "поле" из солнечных батарей
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Морской порт Эльблонга планирует принять участие в программе приграничного сотрудничества с Россией. Польская сторона подготовила проектные идеи для участия и представила их в генконсульстве страны в Калининграде. Об этом сообщили в правительстве.
Врио министра — руководителя агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова рассказала, что порт Эльблонг ищет в регионе партнёров для организации "поля" из солнечных батарей. Был представлен соответствующий проект по энергосбережению.
Предложили поляки и сотрудничество с Калининградским морским портом по созданию виртуальных трёхмерных моделей портовых инфраструктур и фарватеров, а также исторических памятников. Устанавливать модели планируется на территории обеих стран.
Ранее сообщалось
, что три калининградских проекта в сферах медицины и туризма признали лучшими среди реализованных по программе приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей. Реализация программ осуществлялась в период с 2007 по 2015 год. Заместитель министра-руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям Лиана Максимова рассказала, что в настоящее время ведётся работа над новыми программами приграничного сотрудничества между Россией и Литвой и Россией и Польшей. Их реализацию планируется начать в будущем году, а завершить — к 2022 году.
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