Калининградские проекты в туризме и медицине наградили в рамках программы приграничного сотрудничества

Три калининградских проекта в сферах медицины и туризма признали лучшими среди реализованных по программе приграничного сотрудничества с Литвой и Польшей. Об этом сообщили в правительстве.



Первое место в области медицины секретариат программы приграничного сотрудничества "Литва — Польша — Россия" присудил проекту "Золотой стандарт хирургии". Участниками проекта были Калининградская клиническая больница, БФУ имени Канта, Медицинский университет Вармии и Мазур и университетский госпиталь Ольштына.



В результате реализации проекта созданы учебно-тренажёрные центры виртуальных технологий. В двух таких центрах, на российской и польской территориях, появились классы, в которых студенты и практикующие врачи повышают квалификацию.



В области туризма лучшим признали проект возведения променада в Янтарном городском округе.



Кубок был присуждён и проекту "Перекрёстки" — за самое большое количество участников. Бенефициаром проекта выступил БФУ имени Канта, а его партнёрами — региональное агентство по туризму, областной историко-художественный музей, администрация национального парка "Куршская коса", администрация Зеленоградского района, Музей народной архитектуры и этнографический парк в Ольштыне, Морской музей в Гданьске, администрация литовского города и ассоциация Elblag-Europa.



Реализация программ осуществлялась в период с 2007 по 2015 год. Заместитель министра-руководителя регионального агентства по международным и межрегиональным связям Лиана Максимова рассказала, что в настоящее время ведётся работа над новыми программами приграничного сотрудничества между Россией и Литвой и Россией и Польшей. Их реализацию планируется начать в будущем году, а завершить — к 2022 году.