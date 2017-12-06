Учёные доказали, что можно есть жирную пищу и не толстеть

Американские учёные нашли способ, как употреблять в пищу жирные продукты и не набирать вес. Об этом пишет РИА Новости

Специалисты Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сен-Луисе в лабораторных условиях вывели мышей, у которых ген, препятствовавший разрастанию жировой ткани, отличался повышенной активностью. Параллельно опыт проводился на грызунах, чьи гены-жироубийцы не были активированы.

За два месяца жирной диеты вес подопытных мышей с изменёнными генами остался не увеличился. Животные из второй группы заметно растолстели.

"Мы набираем вес потому, что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому, что растет их число", — объясняет старший исследователь, профессор ортопедической хирургии Фэнксин Лонг. По его словам, говорить об испытаниях средства для активации генов, не позволяющих толстеть, на человеке пока нельзя. Требуется изучить все возможные побочные эффекты: к примеру, чрезмерно активные Hh-гены могут быть связаны с появлением злокачественных опухолей.

Однако и у мышей, и у людей метаболические пути работают аналогичным образом. "Этот способ может стать новым терапевтическим методам лечения ожирения", — убежден Лонг.