Учёные БФУ им. Канта смоделировали движение двухсотметрового астероида, пролетевшего мимо Земли (видео)

Астрономы Балтийского федерального университета имени И. Канта смоделировали движение двухсотметрового астероида Оумуамуа. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Учёные опубликовали видео, которое показывает, как "пикирующее" небесное тело проходит рядом с Солнцем, пролетая перед этим мимо Земли.

Оумуамуа двигался с огромной скоростью. В момент максимального сближения с Солнцем она достигала рекордных 87 км/с, это в пять раз больше, чем скорость самого быстрого запущенного человечеством объекта, станции "Новые горизонты".

Астероид, обнаруженный около месяца назад, оказался первым межзвёздным объектом, зарегистрированным учёными. По мнению специалистов, он имеет внесолнечное происхождение.