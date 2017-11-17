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В Калининграде смоделировали картину сближения астероида с Землёй (видео)

16 ноября 201721:11
  1244
В Калининграде создали виртуальную картину сближения крупного астероида Фаэтон с нашей планетой, которое случится в декабре. Об этом сообщает Российская газета.
 
Модель космической "встречи" воссоздана в Балтийском федеральном университете им.Канта. Астрономическое сообщество БФУ использовало для эксперимента собственную среду моделирования Astro-Model, уточняет издание.
 
По прогнозам астрономов, астероид Фаэтон диаметром около пяти километров приблизится к Земле 17 декабря 2017 на довольно близкое в космических масштабах расстояние десять миллионов километров.
 
 
На картине, смоделированной учёными БФУ, видны также сопровождающие астероид Гемениды, один из самых мощных метеорных потоков северного неба. Максимум его активности придётся на 13-14 декабря. В это время в небе можно будет увидеть десятки сгорающих в атмосфере метеоров.
 

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