Советник президента по вопросам изменения климата: Аномальные явления могут повторяться всё чаще

Александр Бедрицкий, советник президента по вопросам изменения климата, считает, что погодные аномалии, подобные нынешним, могут повторяться в будущем чаще. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — он заявил на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.

Бедрицкий добавил, что потепление в Арктике снижает температурный контраст между полюсами и экватором. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", — так учёный прокомментировал природу резких изменений погоды.