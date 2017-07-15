Советник президента по вопросам изменения климата: Аномальные явления могут повторяться всё чаще
Александр Бедрицкий, советник президента по вопросам изменения климата, считает, что погодные аномалии, подобные нынешним, могут повторяться в будущем чаще. Об этом сообщает
"РИА Новости".
"Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще", — он заявил на форуме МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность" в Вытегре.
Бедрицкий добавил, что потепление в Арктике снижает температурный контраст между полюсами и экватором. "Это приводит увеличению региональных атмосферных процессов. Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в Атлантическом и Европейском секторе", — так учёный прокомментировал природу резких изменений погоды.
В своей речи советник президента назвал важным изучение ледяного покрова Северного ледовитого океана и его влияние на атмосферные циклоны. Недавно последствия изменения климата на планете проявились в Антарктиде, где от ледника откололась часть
весом в триллион тонн.
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