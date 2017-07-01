Испанские учёные рассказали о пользе видеоигр для мозга человека
Скриншот сайта store.steampowered.com
Видеоигры помогают улучшить память и концентрацию внимания. К такому выводу пришли учёные из Открытого университета Каталонии, пишет Zee News
.
В ходе 120 различных исследований было установлено, что геймеры могут поддерживать внимание на сложных задачах при меньшей активации соответствующих зон мозга. При этом у более "опытных" игроков увеличена правая часть мозга — гиппокамп. Он выполняет функцию кратковременной памяти и последующий её перевод в долговременную.
Помимо этого видеоигры помогают справляться с гневом, стрессом и депрессией. Между тем исследователи не отрицают негативного воздействия. Среди них — зависимость, риск ожирения, нарушения зрения и эмоционального состояния.
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. Будет сформирован тренерский и судейский состав по популярным играм: DOTA2, Counter-Strike: Global Offensive и League of legends.
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