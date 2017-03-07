В Калининграде осенью планируют открыть первую спортшколу по компьютерному спорту
Фото: Киберспорт арена БаZа
В Калининграде уже этой осенью может открыться первая спортивная школа по компьютерному спорту. Об этом сообщает глава регионального отделения федерации компьютерного спорта Роман Алымов.
К осени будет сформирован тренерский и судейский состав по популярным видам программ: DOTA2, Counter-Strike: Global Offensive и League of legends. Организаторы планируют развивать тренировочный и соревновательный процессы в будущей школе.
Спортшкола будет иметь большое значение ещё и потому, что за последние полгода Калининградская область вышла на лидирующие позиции в стране в плане компьютерного спорта. Была построена киберспортивная арена, проведены крупные соревнования и тематические мероприятия. Город уже готов к приёму первых спортивных соревнований.
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