Астрофизики обнаружили потенциально обитаемую экзопланету

пишет "РИА Новости". Учёные из Швейцарии, Испании и Италии открыли потенциально обитаемую суперземлю. Исследование астрофизики опубликовали в архиве научных статей arXiv.org

Экзопланета находится в созвездии Дракона. Учёным удалось её обнаружить с помощью спектрографа HARPS-N. Оборудование установлено в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на испанских Канарских островах.

Астрофизикам отмечают, что небесное тело находится в зоне обитаемости красного карлика Глизе 625. Экзопланета в 2,8 раз тяжелее Земли. Оборот вокруг своей звезды планета совершает за 14,6 суток. Учёные также установили, что температура на поверхности суперземли благоприятна для углеродных форм жизни и "не превышает 350 кельвинов (76,85 градусов Цельсия)", пишет СМИ. Теперь исследователи хотят выяснить, есть ли на планете жидкая вода. Для этого им нужно получить информацию о составе атмосферы небесного тела.

В апреле 2017 года учёным NASA удалось обнаружить ранее неизвестную экзопланету, покрытую льдом. Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, имеет такую же массу, как у Земли. Учёные также называют новую звезду "ледяным шаром".