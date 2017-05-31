Астрофизики обнаружили потенциально обитаемую экзопланету

Учёные из Швейцарии, Испании и Италии открыли потенциально обитаемую суперземлю. Исследование астрофизики опубликовали в архиве научных статей arXiv.org
, пишет "РИА Новости".
Экзопланета находится в созвездии Дракона. Учёным удалось её обнаружить с помощью спектрографа HARPS-N. Оборудование установлено в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на испанских Канарских островах.
Астрофизикам отмечают, что небесное тело находится в зоне обитаемости красного карлика Глизе 625. Экзопланета в 2,8 раз тяжелее Земли. Оборот вокруг своей звезды планета совершает за 14,6 суток. Учёные также установили, что температура на поверхности суперземли благоприятна для углеродных форм жизни и "не превышает 350 кельвинов (76,85 градусов Цельсия)", пишет СМИ. Теперь исследователи хотят выяснить, есть ли на планете жидкая вода. Для этого им нужно получить информацию о составе атмосферы небесного тела.
В апреле 2017 года учёным NASA удалось обнаружить
ранее неизвестную экзопланету, покрытую льдом. Планета, получившая название OGLE-2016-BLG-1195Lb, имеет такую же массу, как у Земли. Учёные также называют новую звезду "ледяным шаром".
В феврале 2017 года специалисты NASA нашли
в системе TRAPPIST-1 созвездия Водолея три планеты, на которых предположительно может быть жидкая вода и живые организмы. Всего в этой планетарной системе, которая находится от Солнца на расстоянии 40 световых лет, обнаружено семь экзопланет. Позже NASA предложило
пользователям Twitter выбрать названия для них.
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