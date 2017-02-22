Специалисты NASA нашли три планеты, чья атмосфера похожа на земную

В системе TRAPPIST-1 созвездия Водолея учёные нашли планеты, на которых предположительно может быть жидкая вода и живые организмы. Об этом стало известно по время пресс-конференции NASA в среду, 22 февраля.

Всего в планетарной системе TRAPPIST-1, которая находится от Солнца на расстоянии 40 световых лет, обнаружено семь планет. При этом на первых трёх небесных телах может быть слишком жарко, а на последней слишком холодно для существования жизни.

Однако, по словам специалистов NASA, две планеты системы "TRAPPIST-E" и " TRAPPIST-F" имеют схожие с Землёй размеры. Радиус же третьего небесного тела "TRAPPIST-G" на 13 процентов больше нашего. В настоящее время учёные не могут разглядеть атмосферу этих планет и с точностью определить их химический состав. Сделать это позволит предполагаемый запуск новых телескопов – космического Телескопа Джеймса Уэбба и наземного Европейского большого телескопа.

Напомним, что в 2015 году орбитальный телескоп NASA "Спитцер" и обсерватория Кека на Гавайских островах подтвердили существование похожей на Землю экзопланеты, которая находится на расстоянии 21 светового года от Солнца. Таким образом, она является самой близкой к Солнечной системе планетой подобного типа.

Планета под названием HD 219134b крупнее Земли в 1,6 раза. Она была обнаружена в системе, расположенной в созвездии Кассиопеи. Эксперты уточнили, что жизнь на этой планете невозможна, так как она вращается слишком близко к своей звезде.