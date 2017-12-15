В Испании ликвидирована группировка, державшая в рабстве россиянок и украинок

В Испании ликвидирована группировка, удерживавшая в рабстве девушек из России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости

Национальная полиция Испании задержала троих мужчин и двух женщин, заманивавших россиянок и украинок в страну обещаниями работы, а затем превращали их в секс-рабынь.

"Задержанные входили в контакт с молодыми девушками из России и Украины через социальные сети и обманывали их, приглашая приехать в Испанию с ложными обещаниями работы в гостиничном бизнесе", — пояснили информагентству в МВД Испании.

Группировка организовывала въезд девушек в страну, и уже на месте сообщала, что им придётся оказывать сексуальные услуги. При этом каждая обязана была вернуть долг в три тысячи евро.

В стране девушек размещали в квартирах небольшими группами и контролировали их передвижения. Введённая преступниками система штрафов не позволяла девушкам погасить мнимый долг.

По данным заявления, расследование действий группировки началось год назад. В ходе операции удалось освободить двух женщин, находившихся в эксплуатации.