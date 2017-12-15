В ДТП на трассе Гусев — Нестеров пострадал гражданин Франции

В аварии на трассе Гусев — Нестеров пострадал гражданин Франции. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



ДТП произошло в четверг, 14 декабря, около 17:00 в районе пос. Ломово. В аварии пострадал 58-летний водитель автомобиля Lexus — житель города Нанси, расположенного на востоке Франции. Мужчина был доставлен в Калининградскую областную клиническую больницу с ушибом грудной клетки и тупой травмой живота.



В ГИБДД данную информацию подтвердили и пояснили, что автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и, уходя от столкновения с двигавшимся впереди в попутном направлении трактором, лоб в лоб столкнулся с двигавшимся навстречу Mercedes.