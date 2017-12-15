Около областной прокуратуры автомобиль из-за аварии вылетел на тротуар

В Калининграде на ул. Горького рядом с прокуратурой Калининградской области столкнулись два легковых автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы аварии.



ДТП произошло около 9:30. На дороге столкнулись автомобиль BMW и Lada. Как пояснили в пресс-службе УМВД, Автомобиль Lada двигался со стороны ул. Черняховского, иномарка ехала навстречу. BMW занесло на скользкой дороге, развернуло, и он вылетел на встречную полосу, где машины столкнулись. Водитель Lada получил незначительные травмы.