В Калининграде родственники разыскивают пропавшего полтора месяца назад 29-летнего мужчину

В Калининграде родственники разыскивают 29-летнего Дениса Майкова. Об этом Клопс.Ru сообщила жена брата пропавшего мужчины Инга.



По словам женщины, 2 ноября около 17:00 он ушёл в сторону ул. Красной. В последний раз его видели в тот же день возле ИК №9 на Советском проспекте. С тех пор калининградец на связь с родственниками не выходил и в социальных сетях не появлялся.



На правой руке нет половины безымянного пальца, на левой щеке шрам в виде знака Nike.



В полиции подтвердили информацию о пропаже мужчины. В правоохранительных органах занимаются его поисками.



Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего мужчины, родственники просят обратиться по телефону 8 (962) 256-60-93 (Инга) или 02.