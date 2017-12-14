Военные следователи ищут очевидцев сентябрьской аварии, в которой пенсионерка получила травму позвоночника

Военные следователи разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадала пожилая калининградка. Об этом Клопс.Ru сообщили в военно-следственном отделе СКР по Калининградском гарнизону.



Авария произошла 21 сентября в 19:30 на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с рестораном "Серебряные родники" на Мамоновском шоссе. 64-летняя жительница Калининграда переходила дорогу по "зебре" в сторону Голубых озёр, где на остановке общественного транспорта стоял автобус до Польши, в который она собиралась сесть.



"В этот момент из Калининграда в сторону Мамоново ехал автомобиль Skoda Rapid. Водитель не заметил пешехода и наехал на женщину. Она была в шоковом состоянии, не могла подняться. Мужчина вызвал медиков, сам пытался помочь ей. Пострадавшую госпитализировали, оказалось, что у женщины перелом шейного позвонка, бедра со смещением, а также множество других травм", — рассказал следователь военно-следственного отдела СК России по Калининградскому гарнизону Альберт Шарафиев.



За рулём иномарки был военнослужащий. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), которое расследует военный следственный отдел.



Для помощи в расследовании этого дела следствие просит очевидцев аварии обратиться в ВСО СК России по Калининградскому гарнизону по адресу Калининград, ул. Шиллера, 3а, или позвонить по телефонам 8 (4012) 95-69-25, 8-925-077-79-07.