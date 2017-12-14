В Калининграде на Центральном рынке ОМОН задержал семерых скупщиков краденого (видео)

В четверг, 14 декабря, на Центральном рынке в Калининграде полиция провела рейд. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

За время операции полицейские задержали и доставили в дежурную часть семерых предполагаемых скупщиков похищенных телефонов. Кроме того, в одном из павильонов, где торговали мобильными телефонами, продавщица не смогла внятно объяснить, откуда гаджеты. Также в магазине отсутствовала соответствующая документация на продукцию. Полицейские изъяли мобильные телефоны для проверки.